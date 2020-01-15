Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин призвал защитить правду о победе над фашизмом

Путин призвал защитить правду о победе над фашизмом

 Путин потребовал обеспечить бесплатный доступ к российским интернет-сервисам

Путин потребовал обеспечить бесплатный доступ к российским интернет-сервисам
Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского

Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского

 Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии
Жаждущий переворота в России Ходорковский похвалил студентов за протесты в Иране

Жаждущий переворота в России Ходорковский похвалил студентов за протесты в Иране

 Атака Израиля в Сирии говорит о поддержании кровавой политики США на Ближнем Востоке

Атака Израиля в Сирии говорит о поддержании кровавой политики США на Ближнем Востоке
Путин призвал защитить правду о победе над фашизмом

Путин призвал защитить правду о победе над фашизмом

 Путин потребовал обеспечить бесплатный доступ к российским интернет-сервисам

Путин потребовал обеспечить бесплатный доступ к российским интернет-сервисам
Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского

Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского

 Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии
Жаждущий переворота в России Ходорковский похвалил студентов за протесты в Иране

Жаждущий переворота в России Ходорковский похвалил студентов за протесты в Иране

 Атака Израиля в Сирии говорит о поддержании кровавой политики США на Ближнем Востоке

Атака Израиля в Сирии говорит о поддержании кровавой политики США на Ближнем Востоке
11:58   15 Января 2020
Россия

Слабый мороз ожидает москвичей в крещенскую ночь

Слабый мороз ожидает москвичей в крещенскую ночь

Температура воздуха в Москве в крещенскую ночь опустится до минус двух градусов. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 15 января.

В ночь с 18 на 19 января ожидается «слабый морозец», отметила она. По области прогнозируют до минус пяти. По словам Поздняковой, днем в воскресенье воздух прогреется до нуля градусов.

Рекорд был зафиксирован в 2007 году, когда температура в столице составила плюс 6,3 градуса тепла.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#москва #крещение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...