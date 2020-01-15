Слабый мороз ожидает москвичей в крещенскую ночь

Температура воздуха в Москве в крещенскую ночь опустится до минус двух градусов. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 15 января.

В ночь с 18 на 19 января ожидается «слабый морозец», отметила она. По области прогнозируют до минус пяти. По словам Поздняковой, днем в воскресенье воздух прогреется до нуля градусов.

Рекорд был зафиксирован в 2007 году, когда температура в столице составила плюс 6,3 градуса тепла.