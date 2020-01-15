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11:57   15 Января 2020
Россия

Качество отечественных лекарств вызвало определенные сомнения у Поклонской

Качество отечественных лекарств вызвало определенные сомнения у Поклонской

Депутат Государственной думы от крымского региона сравнила российские и иностранные лекарства, после чего усомнилась в качестве отечественных медикаментов. По словам Натальи Поклонской, качество и доступность лекарств — очень важная и острая тема.

«Как ни печально, но производство лекарств — это такой же бизнес, как и любой другой», — считает депутат.

Сравнивая отечественные и иностранные лекарства становится понятно, почему лечиться препаратами, которые лежат на полках в аптеках, порой просто невозможно, продолжила Поклонская. Качество российских медикаментов, как и качество некоторых других товаров и услуг, вызывает определенные сомнения.

«Тут во главе угла стоят деньги, а не человеческое здоровье. Продавцов таблеток особо не волнуют моральные вопросы», — добавила депутат.

По мнению Натальи Поклонской, фармацевты должны понимать, что они не просто зарабатывают деньги, а спасают людей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #поклонская #общество #лекарства

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