Китай заявил, что возможность распространения пневмонии нового типа крайне мала

Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения города Уханя в Китае заявил, что возможность распространения пневмонии нового типа маловероятна. Шанс заражения одного человека другим очень низок.

«Проведенное исследование подтверждает отсутствие явных доказательств тому, что данное заболевание может передаваться от человека к человеку. Несмотря на то, что нельзя полностью исключить ограниченный риск инфицирования между людьми, опасность возникновения постоянно распространяющейся эпидемии следует считать крайне незначительной», — отметили в ведомстве.

Сейчас китайские ученые продолжают изучать новый вирус, анализируют текущие данные и собирают теоретические материалы. Среди тех, кто уже заразился новым видом пневмонии, максимальный риск осложнения заболевания присутствует у пожилых людей, сообщили в комитете. Главные симптомы пневмонии – высокая температура и сильный кашель.

Большинство случаев заражения были так или иначе связаны с уже закрытым морским рынком, на котором продавались морепродукты из Южного Китая. Большинство лиц, заразившихся новым типом пневмонии – мужского пола.