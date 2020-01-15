«Вертолеты России» передали «Алросе» два Ми-8МТВ-1

Российские многоцелевые вертолеты применят в республике Саха (Якутия). Об этом сообщил представитель холдинга. По его словам, «Вертолеты России» передали авиакомпании «Алроса» два вертолета Ми-8МТВ-1 производства ПАО «Казанский вертолетный завод».

Вертолеты предназначены для перевозки грузов и пассажиров, а также для дежурства по программе санитарной авиации. Ми-8МТВ-1 укомплектовали десантными сидениями на 23 пассажира, подготовили места для последующего оснащения салона медицинским модулем и пассажирскими креслами.

Кроме того, вертолеты доработали под установку внешней подвески и бортовой стрелы с лебедкой (ЛПГ-150М). По информации холдинга, Ми-8МТВ-1 за счет уникальных летно-технических и эксплуатационных характеристик можно использовать практически во всех климатических условиях.