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11:25   15 Января 2020
Ближнее зарубежье

Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского

Украинские фермеры устроили митинг у дома Зеленского

Группа украинских фермеров собралась у дома, в котором живет президент Украины Владимир Зеленский, с требованием провести референдум по введению рынка земли в стране. Об этом сообщает украинский телеканал «112 Украина».

Возле дома, который расположен между Верховной радой и Мариинским парком, собралось более 50 человек. Митингующие требовали провести референдум касательно купли-продажи земли. Люди держали в руках плакаты и лозунги.

В настоящий момент возле здания Рады проходит очередной митинг аграриев. Митингующих не остановило даже то, что на этой неделе парламент Украины не собирается рассматривать законопроект о рынке земли.

С декабря 2019 года в Украине начали акции протеста с требованием узаконить куплю-продажу земли в стране. 17 декабря произошли массовые столкновение протестующих с полицией у здания Верховной рады. Периодически митингующие перекрывают федеральные трассы и блокируют проезды в городах Украины.

Новый законопроект о рынке земли подразумевает ограничение размера земли в руках одного владельца – вместо 210 тысяч гектаров, как было раньше, до 10 тысяч гектаров. Для граждан России запрет на приобретение земли будет действовать постоянно. Закон также запрещает покупать землю в 50-километровой зоне по периметру границы Украины.

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Автор: Роман Самойлов
#украина #законопроект #киев #митинг #земля #протесты

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