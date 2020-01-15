Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш умер в Лос-Анджелесе

Американский актер Стэн Кирш, известный по роли Ричи Райана в сериале «Горец», умер в возрасте 51 года. Его тело нашли в собственном доме в Лос-Анджелесе.

Жена актера Кристин Грин подтвердила информацию в Facebook, а также поблагодарила за поддержку.

Кирш снялся в более чем 20 фильмах и сериалах. Самые известные — «Горец», «Друзья» и «Главная больница». Также он выступил в качестве режиссера и продюсера в двух короткометражках. Для одной из них Кирш написал сценарий.