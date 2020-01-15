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11:35   15 Января 2020
Россия

Россияне назвали сумму, потраченную на новогодние праздники

Россияне назвали сумму, потраченную на новогодние праздники

Россияне назвали сумму, потраченную на новогодние праздники, данные опроса опубликовал ВЦИОМ. В среднем, наши соотечественники потратили на Новый год 14 тысяч 446 рублей. 

Так, на новогодний стол у россиян в среднем ушло 4 708 рублей, на подарки — 5 505 рублей. 

Что касается подарков, россияне получали конфеты, напитки и деликатесы — так ответили 27 процентов опрошенных. 25 процентов заявили о том, что им подарили косметику и парфюмерию, 14 процентов — сувениры, 12 процентов — обувь и одежду. 11 процентов респондентов в качестве новогоднего подарка получили деньги. 

76 процентов опрошенных россиян рассказали, что встретили новый год дома, а девять процентов отмечали в гостях. Один процент из числа опрошенных граждан РФ встретили праздник за границей. 

Кроме того, 73 процента респондентов заявили, что удовлетворены тем, как они провели новогодние каникулы. Чаще всего россияне гуляли на природе и ходили в гости. 

Опрос проводился 9 января, в нем поучаствовало 1600 совершеннолетних граждан РФ, передает «Интерфакс». 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #опрос #вциом #общество #новый год

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