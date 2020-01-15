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 Атака Израиля в Сирии говорит о поддержании кровавой политики США на Ближнем Востоке

Атака Израиля в Сирии говорит о поддержании кровавой политики США на Ближнем Востоке
12:05   15 Января 2020
Весь мир

Израиль, атаковав авиабазу в САР, поддержал преступную политику США

Израиль, атаковав авиабазу в САР, поддержал преступную политику США

Сирийская авиабаза Тифор на востоке провинции Хомс в ночь на среду была атакована израильскими ВВС, которые при помощи беспилотников нанесли ракетный удар по военному аэродрому.

Как сообщает сирийское государственное информагентство SANA, атака произвели в 22.10 по местному времени, что соответствует 23.10 московского времени. Часть израильских ракет сбили сирийские системы ПВО, четыре ракеты упали на территории базы. По словам источника, аэродром понес в результате атаки некоторый материальный ущерб. Информации о погибших или раненых в результате ракетного удара не поступало.

Ситуацию в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин, который назвал наглую атаку Израиля на сирийскую базу очередным знаком того, что ни Соединенные Штаты, ни их главный союзник на Ближнем Востоке не собираются даже делать вид, что соблюдают международное право и хоть какие-то приличия.

«Израиль будет наносить удары по любой исламской стране на Ближнем Востоке, это вполне в русле идеологии этой страны. И это полностью устраивает Соединенные Штаты», — отметил эксперт.

Израиль, атаковав авиабазу в САР, поддержал преступную политику США

По его словам, позиция Израиля очень устраивает Вашингтон, который в условиях фактически объявленной Тегерану войны предпочитает действовать чужими руками, и в данном случае использует для своих целей еврейское государство.

«На забывайте о значительном израильском лобби в Соединенных Штатах. Думаю, США и Израиль очень близки, не только по крови, но и по идеологии своих элит, а значит, и по своей политике. И деньги тут даже не главное — США всегда смогут обеспечить Израиль, чтобы тот выполнял за американцев самую отчаянную работу», — напомнил Шерин.

России же в этой ситуации, добавил парламентарий, нужно активнее противостоять западной политике, в том числе и в ближневосточном регионе.

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Автор: Александр Люблинский
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