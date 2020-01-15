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11:18   15 Января 2020
Россия

Пропавшая неделю назад в Чебоксарах 14-летяя девочка найдена мертвой

Пропавшая неделю назад в Чебоксарах 14-летяя девочка найдена мертвой

Тело 14-летней девочки, которая неделю назад пропала в Чебоксарах, нашли в среду, 15 января. Причина смерти выясняется. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

Ранее в группе «Лиза Алерт Чувашия» во ВКонтакте появилась сообщение о том, что девочка ушла из дома 8 января и не вернулась. Подростка искали в течение недели.

Сейчас СК РФ проводит проверку.

«Причина смерти будет названа после проведения экспертизы», — заявили в ведомстве.

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Автор: Арсений Аскольский
#ск рф

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