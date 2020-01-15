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11:21   15 Января 2020
Россия

Роскосмос до выхода «Ангары» на серийное производство запустит «Протоны»

Роскосмос до выхода «Ангары» на серийное производство запустит «Протоны»

Госкорпорация решила запустить спутники на ракетах «Протон» до завершения налаживания серийного производства «Ангары» на омской площадке в производственном объединении «Полет». Об этом сообщил представитель Роскосмоса.

По его словам, до завершения реконструкции ПО «Полет» Центр Хруничева планирует выпускать ежегодно две ракеты-носителя «Ангара-А5» тяжелого класса и одну ракету-носитель «Ангара-А1​​​.2» легкого класса.

«В этой связи на переходный период часть полезных нагрузок выведут на ракетах-носителях «Протон», часть на ракетах-носителях «Ангара», — объяснили в Роскосмосе.

Ранее госкорпорация решила запустить спутник связи «Экспресс-АМУ4» на орбиту не на новой ракете-носителе «Ангаре-А5», а на ракете «Протон-М» с космодрома Байконур. Запустят данный аппарат, согласно Федеральной космической программе, на «Ангаре-А5» с космодрома Восточный.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ракеты #общество #роскосмос #ангара

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