Роскосмос до выхода «Ангары» на серийное производство запустит «Протоны»

Госкорпорация решила запустить спутники на ракетах «Протон» до завершения налаживания серийного производства «Ангары» на омской площадке в производственном объединении «Полет». Об этом сообщил представитель Роскосмоса.

По его словам, до завершения реконструкции ПО «Полет» Центр Хруничева планирует выпускать ежегодно две ракеты-носителя «Ангара-А5» тяжелого класса и одну ракету-носитель «Ангара-А1​​​.2» легкого класса.

«В этой связи на переходный период часть полезных нагрузок выведут на ракетах-носителях «Протон», часть на ракетах-носителях «Ангара», — объяснили в Роскосмосе.

Ранее госкорпорация решила запустить спутник связи «Экспресс-АМУ4» на орбиту не на новой ракете-носителе «Ангаре-А5», а на ракете «Протон-М» с космодрома Байконур. Запустят данный аппарат, согласно Федеральной космической программе, на «Ангаре-А5» с космодрома Восточный.