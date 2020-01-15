Роскосмос до выхода «Ангары» на серийное производство запустит «Протоны»
Госкорпорация решила запустить спутники на ракетах «Протон» до завершения налаживания серийного производства «Ангары» на омской площадке в производственном объединении «Полет». Об этом сообщил представитель Роскосмоса.
По его словам, до завершения реконструкции ПО «Полет» Центр Хруничева планирует выпускать ежегодно две ракеты-носителя «Ангара-А5» тяжелого класса и одну ракету-носитель «Ангара-А1.2» легкого класса.
«В этой связи на переходный период часть полезных нагрузок выведут на ракетах-носителях «Протон», часть на ракетах-носителях «Ангара», — объяснили в Роскосмосе.
Ранее госкорпорация решила запустить спутник связи «Экспресс-АМУ4» на орбиту не на новой ракете-носителе «Ангаре-А5», а на ракете «Протон-М» с космодрома Байконур. Запустят данный аппарат, согласно Федеральной космической программе, на «Ангаре-А5» с космодрома Восточный.
Роскосмос планирует плавный переход на новый тяжёлый носитель — https://t.co/skh2jwUr3t Руководство Роскосмоса считает запуск производства универсальных ракетных модулей ракет-носителей #Ангара на омском Производственном объединении #Полет приоритетной задачей корпорации pic.twitter.com/110FLBa4BW— РОСКОСМОС (@roscosmos) 15 января 2020 г.