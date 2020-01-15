МИД РФ предлагает новому послу США нырнуть с головой в российские реалии, соответствующее приветствие размещено в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Новый американский посол Джон Салливан прибудет в Россию в четверг, 16 января. Ранее этот пост занимал Джон Хантсман, ушедший в отставку в 2019 году. Хантсман был послом США в России в течение двух лет, он участвовал в крещенских купаниях в 2018 году, после чего поделился с журналистами своими эмоциями. Дипломат рассказал, что знакомство с русской традицией было незабываемым опытом.

Новый посол #США Дж.Салливан готовится к переезду в Москву,а #Россия давно его ждет.Специально держим привычную вашингтонскую погоду! Интересно,захочет ли Дж.Салливан последовать примеру @JonHuntsman и окунуться в российские реалии? Russia is waiting,Mr Sullivan.Take a deep dive! — МИД России ???????? (@MID_RF) January 15, 2020