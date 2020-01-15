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11:09   15 Января 2020
Россия

МИД РФ предлагает новому послу США нырнуть с головой в российские реалии

МИД РФ предлагает новому послу США нырнуть с головой в российские реалии

МИД РФ предлагает новому послу США нырнуть с головой в российские реалии, соответствующее приветствие размещено в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Новый американский посол Джон Салливан прибудет в Россию в четверг, 16 января. Ранее этот пост занимал Джон Хантсман, ушедший в отставку в 2019 году. Хантсман был послом США в России в течение двух лет, он участвовал в крещенских купаниях в 2018 году, после чего поделился с журналистами своими эмоциями. Дипломат рассказал, что знакомство с русской традицией было незабываемым опытом.

«Россия ждет, мистер Салливан. Ныряйте с головой», — пишет на английском языке МИД России.

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Автор: Ольга Воскресенская
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