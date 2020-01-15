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11:16   15 Января 2020
Россия

Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с 75-летием

Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с 75-летием

Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму композитору и народному артисту России Максиму Дунаевскому, который отмечает 75-летний юбилей.

Текст поздравительной телеграммы главы государства в среду опубликован на официальном сайте Кремля.

«Вы достойно продолжили семейные традиции служения искусству и отечественной культуре, вложили свой талант, душу и неиссякаемую энергию в создание замечательных музыкальных произведений, которые занимают особое место в репертуаре известных исполнителей, украшают многие фильмы и спектакли», — говорится в поздравлении.

При этом президент отметил, что Дунаевский продолжает полностью посвящать себя любимому делу, а также участвует в благотворительных и общественно значимых проектах.

Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с 75-летием

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Автор: Александр Люблинский
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