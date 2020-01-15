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10:45   15 Января 2020
Россия

Москва отмечает интерес стран ЕС к развитию двустороннего сотрудничества, заявили в МИД

Москва отмечает интерес стран ЕС к развитию двустороннего сотрудничества, заявили в МИД

Москва отмечает интерес стран ЕС к развитию двустороннего сотрудничества с Россией. Об этом заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко в ходе сессии  Гайдаровского форума.

По словам Грушко, есть все больше признаков того, что страны Евросоюза проявляют интерес к развитию двустороннего сотрудничества с Россией. 

«Попытки изоляции России полностью провалились, и РФ на сегодняшний день — один из наиболее востребованных партнеров в решении действительно глобальных задач», — заявил замглавы российского министерства иностранных дел. 

Грушко отметил, что стоит посмотреть на интенсивность контактов на всех уровнях и увидеть подтверждение того, как страны ЕС хотят развивать сотрудничество с Россией.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #евросоюз #политика #мид рф

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