Москва отмечает интерес стран ЕС к развитию двустороннего сотрудничества с Россией. Об этом заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко в ходе сессии Гайдаровского форума.

По словам Грушко, есть все больше признаков того, что страны Евросоюза проявляют интерес к развитию двустороннего сотрудничества с Россией.

«Попытки изоляции России полностью провалились, и РФ на сегодняшний день — один из наиболее востребованных партнеров в решении действительно глобальных задач», — заявил замглавы российского министерства иностранных дел.

Грушко отметил, что стоит посмотреть на интенсивность контактов на всех уровнях и увидеть подтверждение того, как страны ЕС хотят развивать сотрудничество с Россией.