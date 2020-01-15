Журналист Der Tagesspiegel рассказал о важной роли РФ в мировой политике

Немецкая газета Der Tagesspiegel объяснила, насколько миру и Германии нужна и важна Россия. Это хорошо показывает поездка канцлера ФРГ в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет автор статьи Мальте Лемминг.

Журналист отметил, что лидеры заявили о своей приверженности ядерной сделке с Ираном и завершению строительства «Северного потока — 2». Он также высоко оценил поддержку российским лидером инициативы властей Германии созвать в Берлине международную конференцию под эгидой ООН по урегулированию конфликта в Ливии.

Россия играет ключевую роль на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии, подчеркивает немецкое издание.