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10:24   15 Января 2020
Россия

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Томской области

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Томской области

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Томской области, передает региональная полиция. 

Авария случилась утром в среду, 15 января, на участке дороги Кузовлево — Светлый в Томской области. Водитель автобуса не смог справиться с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет и там перевернулся. В салоне находилось девять пассажиров, есть ли среди них пострадавшие, в УМВД не уточнили. 

На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства и установить причину аварии.

Ранее сообщалось, что на трассе в Тюменской области столкнулся автокран и рейсовый автобус с пассажирами, пострадали семь человек. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #авария #дтп #происшествия #чп #томская область

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