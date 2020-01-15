Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Томской области, передает региональная полиция.

Авария случилась утром в среду, 15 января, на участке дороги Кузовлево — Светлый в Томской области. Водитель автобуса не смог справиться с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет и там перевернулся. В салоне находилось девять пассажиров, есть ли среди них пострадавшие, в УМВД не уточнили.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства и установить причину аварии.

Ранее сообщалось, что на трассе в Тюменской области столкнулся автокран и рейсовый автобус с пассажирами, пострадали семь человек.