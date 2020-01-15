Армия Польши выросла более чем на треть с 2015 года
Численность личного состава армии Польши за последние четыре года выросла более чем на треть. Об этом заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.
По его словам, в 2015 году армия насчитывала 95 тысяч солдат, а сейчас — 128 тысяч. Блащак отметил, что видит свою миссию в том, чтобы как можно больше молодых людей становились военными. Ранее министр выражал надежду, что численность армии поднимется минимум до 200 тысяч человек.
Глава оборонного ведомства рассказал, что в текущем бюджете на оборонные цели заложено почти 50 миллиардов злотых (13,1 млрд долларов). Это 2,1% ВВП, отметил он.
«Невозможно социальное и экономическое развитие в государстве, которое находится под угрозой, которое не заботится о безопасности», — заявил Блащак в эфире телеканала «Польсат».