Лавров рассказал, как российская экономика поэтапно отказывается от расчетов в долларах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью изданию The Times of India, в котором рассказал, как проходит поэтапный отказ российской экономики от использования долларов при расчетах.

Статью индийского издания в русском переводе на своем сайте опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, отказ от использования доллара в расчетах проходит в условиях агрессивного применения американскими властями «финансовых инструментов санкционного давления».

«С нашими основными партнерами, в том числе и с Индией, работаем над экономическими и правовыми механизмами, уменьшающими негативное влияние ограничений на развитие двусторонних торгово-инвестиционных связей. Одно из приоритетных направлений — расширение расчетов в национальных валютах», — сообщил министр.

Для примера Лавров рассказал о заключенных с Китаем и Турцией межправительственных соглашениях о расчетах в национальных валютах, а также о договоренности в рамках БРИКС о взаимном открытии центробанками соответствующих корреспондентских счетов.