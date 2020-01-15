РФ не видит драматизма в отказе Хафтара подписать соглашение на переговорах в Москве

РФ не видит ничего драматичного в отказе командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара подписать соглашение о перемирии по итогам переговоров в Москве. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

В минувший понедельник, 13 января, в Москве благодаря усилиям РФ и Турции состоялись переговоры по урегулированию ситуации в Ливии. В Москву прибыл Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж.

По итогам встречи соглашение о перемирии подписано не было. Сергей Лавров заявил, что Хафтар попросил отложить заключение договоренностей, так как ему требуется больше времени для консультаций с народом. В ходе международной конференции «Диалог Райсина» в Индии Лавров отметил, что Россия не будет драматизировать в данной ситуации, тем более, что такое уже было в прошлом, когда встречи по Ливии проводились на других площадках.

Перемирие в Ливии продолжает действовать несмотря на то, что фельдмаршал ЛНА не подписал документ с главой ПНС. Режим прекращения огня предложили ввести президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган. Оба отметили, что только инклюзивный диалог между сторонами поможет достигнуть стабильности в Ливии.

Ранее российское министерство обороны назвало достижение согласия о режиме прекращения огня главным итогом встречи в России.