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10:06   15 Января 2020
Весь мир

Лавров в Нью-Дели проводит встречу с генсеком ШОС

Лавров в Нью-Дели проводит встречу с генсеком ШОС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях проходящей в Нью-Дели международной конференции «Диалог Райсина» проводит переговоры с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимиром Норовым.

Как сообщил генсек ШОС, в ноябре 2020 года главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества впервые встретятся в Индии. Этой встрече будут предшествовать переговоры на министерском уровне.

Напомним, в июне 2001 года шесть стран – Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали декларацию о создании ШОС. В июне 2017 года к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправных членов присоединились Индия и Пакистан. Кроме того, в работе ШОС участие принимают страны-наблюдатели – Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия, и шесть стран-партнеров по диалогу – Турция, Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал и Шри-Ланка.

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Автор: Александр Люблинский
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