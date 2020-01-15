Автобус и автокран столкнулись на трассе под Тюменью, пострадали семь человек

Автобус и автокран столкнулись на трассе в Тюменской области, сообщает ГИБДД. Авария произошла на 174-м километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск.

Предварительно известно, что автокран выехал на встречную полосу для обгона и стрелой задел рейсовый автобус, ехавший из Тюмени в Тобольск. В результате автобус улетел в кювет, в салоне находилось 19 пассажиров. После ДТП госпитализировали семь человек, они получили травмы, об их состоянии пока не сообщается.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, им предстоит установить все обстоятельства и точную причину ДТП.

Утром 15 января в Тюмени произошла авария с маршруткой, которая врезалась в столб, уходя от столкновения с легковым автомобилем. Пострадали семь человек.