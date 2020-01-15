Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Автобус и автокран столкнулись на трассе под Тюменью, пострадали семь человек

Автобус и автокран столкнулись на трассе под Тюменью, пострадали семь человек

 Восемь человек отравились угарным газом в частном доме в Красноярском крае

Восемь человек отравились угарным газом в частном доме в Красноярском крае
Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

 Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала

Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала
Власти Ирана задержали автора видео с ударом по украинскому «Боингу»

Власти Ирана задержали автора видео с ударом по украинскому «Боингу»

 Перемирие в Ливии является важным итогом встречи в Москве, заявил член РАЕН Соколов

Перемирие в Ливии является важным итогом встречи в Москве, заявил член РАЕН Соколов
Автобус и автокран столкнулись на трассе под Тюменью, пострадали семь человек

Автобус и автокран столкнулись на трассе под Тюменью, пострадали семь человек

 Восемь человек отравились угарным газом в частном доме в Красноярском крае

Восемь человек отравились угарным газом в частном доме в Красноярском крае
Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

 Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала

Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала
Власти Ирана задержали автора видео с ударом по украинскому «Боингу»

Власти Ирана задержали автора видео с ударом по украинскому «Боингу»

 Перемирие в Ливии является важным итогом встречи в Москве, заявил член РАЕН Соколов

Перемирие в Ливии является важным итогом встречи в Москве, заявил член РАЕН Соколов
9:31   15 Января 2020
Россия

Восемь человек отравились угарным газом в частном доме в Красноярском крае

Восемь человек отравились угарным газом в частном доме в Красноярском крае

Восемь жильцов частного дома в селе Городок в Минусинском районе Красноярского края отравились угарным газом, шестеро из них госпитализированы, в том числе четверо детей.

Об инциденте в среду утром сообщает региональное ГУ МЧС, отмечая, что отравление людей угарным газом произошло во время проведения ремонтных работ печи.

«По данным медицины катастроф, при ремонтных работах печи в доме отравились угарным газом восемь человек, шестеро из которых госпитализированы», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом в краевом Минздраве отметили, что никто из пострадавших не находится в тяжелом состоянии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #дети #пострадавшие #отравление #красноярский край #минздрав #угарный газ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...