Восемь человек отравились угарным газом в частном доме в Красноярском крае
Восемь жильцов частного дома в селе Городок в Минусинском районе Красноярского края отравились угарным газом, шестеро из них госпитализированы, в том числе четверо детей.
Об инциденте в среду утром сообщает региональное ГУ МЧС, отмечая, что отравление людей угарным газом произошло во время проведения ремонтных работ печи.
«По данным медицины катастроф, при ремонтных работах печи в доме отравились угарным газом восемь человек, шестеро из которых госпитализированы», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
При этом в краевом Минздраве отметили, что никто из пострадавших не находится в тяжелом состоянии.