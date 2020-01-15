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Автобус и автокран столкнулись на трассе под Тюменью, пострадали семь человек

Автобус и автокран столкнулись на трассе под Тюменью, пострадали семь человек

 Восемь человек отравились угарным газом в частном доме в Красноярском крае

Восемь человек отравились угарным газом в частном доме в Красноярском крае
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9:10   15 Января 2020
ЧП

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени, передает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Авария произошла утром в среду, 15 января, на улице Профсоюзной. Водитель маршрутки врезался в столб после того, как перед ним на дороге оказалась «легковушка». Изначально Госавтоинспекция сообщала о четырех пострадавших, сейчас их количество увеличилось до семи человек. Все пострадавшие проходят обследование, после чего решится вопрос об их дальнейшей госпитализации. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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