Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени, передает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Авария произошла утром в среду, 15 января, на улице Профсоюзной. Водитель маршрутки врезался в столб после того, как перед ним на дороге оказалась «легковушка». Изначально Госавтоинспекция сообщала о четырех пострадавших, сейчас их количество увеличилось до семи человек. Все пострадавшие проходят обследование, после чего решится вопрос об их дальнейшей госпитализации.