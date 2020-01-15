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Автобус и автокран столкнулись на трассе под Тюменью, пострадали семь человек

Автобус и автокран столкнулись на трассе под Тюменью, пострадали семь человек

 Восемь человек отравились угарным газом в частном доме в Красноярском крае

Восемь человек отравились угарным газом в частном доме в Красноярском крае
Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

 Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала

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Власти Ирана задержали автора видео с ударом по украинскому «Боингу»

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 Перемирие в Ливии является важным итогом встречи в Москве, заявил член РАЕН Соколов

Перемирие в Ливии является важным итогом встречи в Москве, заявил член РАЕН Соколов
8:47   15 Января 2020
Политика

Лавров проводит переговоры с главой МИД Мальдив в Нью-Дели

Лавров проводит переговоры с главой МИД Мальдив в Нью-Дели

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Мальдив Абдуллой Шахидом в Нью-Дели на полях конференции «Диалог Райсина», которая проходит в эти дни. 

Лавров заявил, что рад снова встретиться со своим коллегой, а также отметил, что встречу и ее организационные моменты согласовали в июне 2019 года, когда Абдулла Шахид посетил Москву с рабочим визитом. Глава МИД РФ напомнил, что именно тогда Россия и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз. 

Безвизовый режим на Мальдивах для россиян действует с 25 июля 2019 года. Как тогда заявил глава МИД республики Абдулла Шахид, это нововведение благоприятно повлияет на развитие инвестиций

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #лавров #политика #мальдивы

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