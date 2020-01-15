Лавров проводит переговоры с главой МИД Мальдив в Нью-Дели

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Мальдив Абдуллой Шахидом в Нью-Дели на полях конференции «Диалог Райсина», которая проходит в эти дни.

Лавров заявил, что рад снова встретиться со своим коллегой, а также отметил, что встречу и ее организационные моменты согласовали в июне 2019 года, когда Абдулла Шахид посетил Москву с рабочим визитом. Глава МИД РФ напомнил, что именно тогда Россия и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз.

Безвизовый режим на Мальдивах для россиян действует с 25 июля 2019 года. Как тогда заявил глава МИД республики Абдулла Шахид, это нововведение благоприятно повлияет на развитие инвестиций.