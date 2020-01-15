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8:29   15 Января 2020
Россия

Россияне назвали лучший способ мотивации на работе

Россияне назвали лучший способ мотивации на работе

Россияне назвали лучший способ мотивации на работе, опрос проводил портал по поиску работы HeadHunter. 

Так, 90 процентов опрошенных заявили, что лучшей мотивацией для них являются денежные премии и бонусы. Вторую строчку занимает оплата обучения сотрудников, об этом заявили 59 процентов респондентов. Тройку лидеров замыкает социальный пакет, его назвали 54 процента опрошенных. Причем соцпакет стал наиболее значимым для соискателей работы в возрасте от 45 лет и старше. 

Среди тех, кто работает, но ищет другое место, почти половина получает бонусы и денежные премии. 30 процентов опрошенных рассказали, что на их работе не бывает денежных поощрений, о соцпакете на нынешнем месте работы заявили 23 процента респондентов. Также работающие участники опроса отметили, что работодатели оплачивают им питание и мобильную связь. 

Кроме того, 13 процентов опрошенных заявили, что у них на работе нет наказаний. 50 процентов респондентов боятся получить штраф или остаться без премии, а 59 процентов заявили, что начальство может сделать им устное замечание за плохо сделанную работу. 

В опросе поучаствовало четыре тысячи посетителей сайта HeadHunter, передает ТАСС. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #работа #мотивация

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