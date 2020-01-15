Россияне назвали лучший способ мотивации на работе, опрос проводил портал по поиску работы HeadHunter.

Так, 90 процентов опрошенных заявили, что лучшей мотивацией для них являются денежные премии и бонусы. Вторую строчку занимает оплата обучения сотрудников, об этом заявили 59 процентов респондентов. Тройку лидеров замыкает социальный пакет, его назвали 54 процента опрошенных. Причем соцпакет стал наиболее значимым для соискателей работы в возрасте от 45 лет и старше.

Среди тех, кто работает, но ищет другое место, почти половина получает бонусы и денежные премии. 30 процентов опрошенных рассказали, что на их работе не бывает денежных поощрений, о соцпакете на нынешнем месте работы заявили 23 процента респондентов. Также работающие участники опроса отметили, что работодатели оплачивают им питание и мобильную связь.

Кроме того, 13 процентов опрошенных заявили, что у них на работе нет наказаний. 50 процентов респондентов боятся получить штраф или остаться без премии, а 59 процентов заявили, что начальство может сделать им устное замечание за плохо сделанную работу.

В опросе поучаствовало четыре тысячи посетителей сайта HeadHunter, передает ТАСС.