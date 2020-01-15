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8:06   15 Января 2020
Россия

Два человека находятся в больнице после взрыва газа в жилом доме в Уфе

Два человека находятся в больнице после взрыва газа в жилом доме в Уфе

Два человека находятся в больнице после взрыва газа в жилом доме в Уфе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника Минздрава Башкирии.

Взрыв произошел в ночь на среду, 15 января, в одном из жилых двухэтажных домов в Уфе. Из-за взрыва на втором этаже рухнул потолок, пострадали три человека, среди которых один ребенок. Самостоятельно эвакуировались 28 жильцов дома, с ними работают психологи МЧС.  

Сейчас в больнице находятся двое взрослых пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии. 

На месте ЧП сотрудники МЧС разбирают конструкции дома. Следователи СК начали доследственную проверку, по результатам которой установят точную причину взрыва. По предварительной версии, газ мог взорваться из-за технической неисправности или человеческого фактора.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #чп #уфа #взрыв газа #башкирия

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