Два человека находятся в больнице после взрыва газа в жилом доме в Уфе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника Минздрава Башкирии.

Взрыв произошел в ночь на среду, 15 января, в одном из жилых двухэтажных домов в Уфе. Из-за взрыва на втором этаже рухнул потолок, пострадали три человека, среди которых один ребенок. Самостоятельно эвакуировались 28 жильцов дома, с ними работают психологи МЧС.

Сейчас в больнице находятся двое взрослых пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии.

На месте ЧП сотрудники МЧС разбирают конструкции дома. Следователи СК начали доследственную проверку, по результатам которой установят точную причину взрыва. По предварительной версии, газ мог взорваться из-за технической неисправности или человеческого фактора.