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Два человека находятся в больнице после взрыва газа в жилом доме в Уфе

 Роспотребнадзор сообщил об угрозе распространения птичьего гриппа

Роспотребнадзор сообщил об угрозе распространения птичьего гриппа
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Власти Ирана задержали автора видео с ударом по украинскому «Боингу»

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7:55   15 Января 2020
Весь мир

Власти Ирана задержали автора видео с ударом по украинскому «Боингу»

Власти Ирана задержали автора видео с ударом по украинскому «Боингу»

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал автора видеозаписи, на которой якобы запечатлен ракетный удар по украинскому «Боингу». Об этом Reurters со ссылкой на иранское агентство Fars.

Отмечается, что будет проводится расследование, результаты которого представят широкой общественности.

Самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. По официальным данным, в результате погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Украины, Великобритании, Канады, Афганистана, Германии и Швеции.

11 января иранские военные заявили, что украинский авиайлайнер был сбит случайно из-за человеческого фактора. Заявлялось, что самолет пролетал около военного объекта Ирана и был принят за вражескую крылатую ракету. Иранские военные находились в полной боевой готовности, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Ожидается, что международная экспертная группа приступит к расшифровке черных ящиков 20 января.

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Автор: Олег Королев
#иран #боинг

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