Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Два человека находятся в больнице после взрыва газа в жилом доме в Уфе

Два человека находятся в больнице после взрыва газа в жилом доме в Уфе

 Роспотребнадзор сообщил об угрозе распространения птичьего гриппа

Роспотребнадзор сообщил об угрозе распространения птичьего гриппа
Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

 Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала

Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала
Власти Ирана задержали автора видео с ударом по украинскому «Боингу»

Власти Ирана задержали автора видео с ударом по украинскому «Боингу»

 Перемирие в Ливии является важным итогом встречи в Москве, заявил член РАЕН Соколов

Перемирие в Ливии является важным итогом встречи в Москве, заявил член РАЕН Соколов
Два человека находятся в больнице после взрыва газа в жилом доме в Уфе

Два человека находятся в больнице после взрыва газа в жилом доме в Уфе

 Роспотребнадзор сообщил об угрозе распространения птичьего гриппа

Роспотребнадзор сообщил об угрозе распространения птичьего гриппа
Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

 Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала

Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала
Власти Ирана задержали автора видео с ударом по украинскому «Боингу»

Власти Ирана задержали автора видео с ударом по украинскому «Боингу»

 Перемирие в Ливии является важным итогом встречи в Москве, заявил член РАЕН Соколов

Перемирие в Ливии является важным итогом встречи в Москве, заявил член РАЕН Соколов
7:33   15 Января 2020
Россия

Роспотребнадзор сообщил об угрозе распространения птичьего гриппа

Роспотребнадзор сообщил об угрозе распространения птичьего гриппа

Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 может попасть в Россию вместе с перелетными птицами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Ведомство отмечает, что вспышки данного вируса были ликвидированы еще весной, однако сообщения о заболевших птицах продолжают приходить из Нигерии и ЮАР. Штамм быстро распространяется по Европе из-за ранней миграции птиц из Африки.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вероятность заражения птиц для юго-западных регионов России находится на высоком уровне. Однако, также следует исключить возможность вспышек в большинстве регионов европейской части РФ.

Ведомство сообщает, что также возможно инфицирование свиней. Однако, на текущий момент не известно о случаях заражения человека вирусом гриппа A(H5N8). В связи с этим риск пандемии оценивается как низкий.

Отмечается, что в России ведется постоянный мониторинг вируса гриппа птиц с пандемическим потенциалом в регионах, находящихся на пролетных путях.

Газета приводит заявления ученых о том, что патоген крайне быстро мутирует и может привести к заражению людей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#роспотребнадзор #птичий грипп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...