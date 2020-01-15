Роспотребнадзор сообщил об угрозе распространения птичьего гриппа

Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 может попасть в Россию вместе с перелетными птицами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Ведомство отмечает, что вспышки данного вируса были ликвидированы еще весной, однако сообщения о заболевших птицах продолжают приходить из Нигерии и ЮАР. Штамм быстро распространяется по Европе из-за ранней миграции птиц из Африки.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вероятность заражения птиц для юго-западных регионов России находится на высоком уровне. Однако, также следует исключить возможность вспышек в большинстве регионов европейской части РФ.

Ведомство сообщает, что также возможно инфицирование свиней. Однако, на текущий момент не известно о случаях заражения человека вирусом гриппа A(H5N8). В связи с этим риск пандемии оценивается как низкий.

Отмечается, что в России ведется постоянный мониторинг вируса гриппа птиц с пандемическим потенциалом в регионах, находящихся на пролетных путях.

Газета приводит заявления ученых о том, что патоген крайне быстро мутирует и может привести к заражению людей.