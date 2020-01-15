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Перемирие в Ливии является важным итогом встречи в Москве, заявил член РАЕН Соколов

 Хатылев назвал переговоры по Ливии в Москве победой России

Хатылев назвал переговоры по Ливии в Москве победой России
6:42   15 Января 2020
Весь мир

Перемирие в Ливии является важным итогом встречи в Москве, заявил член РАЕН Соколов

Перемирие в Ливии является важным итогом встречи в Москве, заявил член РАЕН Соколов

Оглашенные Минобороны РФ результаты межливийской встречи свидетельствуют о том, что Россия сыграла ключевую роль в урегулировании конфликта в Ливии. Об этом заявила изданию «ПолитЭксперт» член-корреспондент РАЕН, эксперт по геополитике Константин Соколов.

По его словам, признание России в качестве достойного посредника в «этом сложнейшем противостоянии» уже является важным фактом. Эксперт отметил, что заявление о принципиально достигнутом соглашении о прекращении огня справедливо, ведь за этим  они и ехали в Москву.

Собеседник издания отметил, что каждый шаг на пути к миру в Ливии является важным. По его словам, будет опрометчиво ожидать скорого разрешения ситуации.

«Другой вопрос, что противоречия слишком серьезны, ждать быстрого решения разрешения ситуации просто невозможно. Так что оценка объективная – успех переговоров», – заявил эксперт.

Также Соколов предположил, что международная Берлинская конференция может стать следующим шагом к миру. По его мнению, за это время руководство ЛНА Ливии проработает сделанные им предложения.

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Автор: Олег Королев
#ливия #берлин #хафтар #лна

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