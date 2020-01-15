Хатылев назвал переговоры по Ливии в Москве победой России

Миротворческая миссия и дипломатические усилия РФ поимели положительный результат в урегулировании ситуации в Ливии. Об этом рассказал ИА «Ньюинформ» бывший начальник Зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.

Военный эксперт отметил, что сам факт переговоров говорит о том, что политика РФ и ее усилия имели положительный результат. Также он подчеркнул, что это привело к возникновению определенной коалиции - канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Москву попросила президента РФ Владимира Путина поддержать конференцию по Ливии в Берлине.

По мнению Хатылева, Ливия находится не в таком состоянии, в котором находится Сирия - с одной стороны обстановка контролируется США и их сателлитами, с другой - Россией в содружестве с определенными силами. Он отметил, что сейчас восстанавливается равновесие.

Эксперт заявил, что Россия находит в Ливии точки соприкосновения. По его словам, необходимо продолжать эту работ, в том числе с участием других стран.