Первые шаги в многолетнем ливийском конфликте сделаны благодаря России, заявил Долгов

Благодаря усилиям Москвы стороны конфликта в Ливии получили возможность начать планомерную работу по урегулированию ситуации в Ливии. Об этом заявил ИА «ПолитРоссия» старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Востоковед напомнил о том, что фельдмаршал Хафтар взял два дня, чтобы посоветоваться с лидерами племен, прежде чем сделать окончательное заявление по перемирию. По его мнению, данная ситуация абсолютно нормальна, поскольку для прекращения конфликта в Ливии необходимо сгладить множество углов.

«Но первые шаги для этого уже сделаны, и произошло это по инициативе России», — подчеркнул он.

Долгов отмечает, что необходимо понимать, что основный оппонент Хафтара - главарь так называемого Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, который находится под влиянием Турции. При этом ПНС сам по себе представляет объединение различных террористических банд, из-за чего говорить о каком-то единстве в данной ситуации сложно.

Эксперт отмечает, что в свою очередь Хафтар представляет интересы целой страны, из-за чего ему важно заручиться поддержкой представителей всех племен. Этим и вызвана необходимость в двухдневной паузе.