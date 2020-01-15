Первые шаги в многолетнем ливийском конфликте сделаны благодаря России, заявил Долгов

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Росгвардейцы не дали водителю сбежать после наезда на ребенка под Владимиром

Росгвардейцы не дали водителю сбежать после наезда на ребенка под Владимиром

 «Новая Газета» выполняет заказ Ходорковского, публикуя фейки о гибели россиян в ЦАР

«Новая Газета» выполняет заказ Ходорковского, публикуя фейки о гибели россиян в ЦАР
Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

 Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала

Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала
Перемирие в Ливии является важным итогом встречи в Москве, заявил член РАЕН Соколов

Перемирие в Ливии является важным итогом встречи в Москве, заявил член РАЕН Соколов

 Хатылев назвал переговоры по Ливии в Москве победой России

Хатылев назвал переговоры по Ливии в Москве победой России
Росгвардейцы не дали водителю сбежать после наезда на ребенка под Владимиром

Росгвардейцы не дали водителю сбежать после наезда на ребенка под Владимиром

 «Новая Газета» выполняет заказ Ходорковского, публикуя фейки о гибели россиян в ЦАР

«Новая Газета» выполняет заказ Ходорковского, публикуя фейки о гибели россиян в ЦАР
Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

 Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала

Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала
Перемирие в Ливии является важным итогом встречи в Москве, заявил член РАЕН Соколов

Перемирие в Ливии является важным итогом встречи в Москве, заявил член РАЕН Соколов

 Хатылев назвал переговоры по Ливии в Москве победой России

Хатылев назвал переговоры по Ливии в Москве победой России
5:48   15 Января 2020
Весь мир

Первые шаги в многолетнем ливийском конфликте сделаны благодаря России, заявил Долгов

Первые шаги в многолетнем ливийском конфликте сделаны благодаря России, заявил Долгов

Благодаря усилиям Москвы стороны конфликта в Ливии получили возможность начать планомерную работу по урегулированию ситуации в Ливии. Об этом заявил ИА «ПолитРоссия» старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Востоковед напомнил о том, что фельдмаршал Хафтар взял два дня, чтобы посоветоваться с лидерами племен, прежде чем сделать окончательное заявление по перемирию. По его мнению, данная ситуация абсолютно нормальна, поскольку для прекращения конфликта в Ливии необходимо сгладить множество углов.

«Но первые шаги для этого уже сделаны, и произошло это по инициативе России», — подчеркнул он.

Долгов отмечает, что необходимо понимать, что основный оппонент Хафтара - главарь так называемого Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, который находится под влиянием Турции. При этом ПНС сам по себе представляет объединение различных террористических банд, из-за чего говорить о каком-то единстве в данной ситуации сложно.

Эксперт отмечает, что в свою очередь Хафтар представляет интересы целой страны, из-за чего ему важно заручиться поддержкой представителей всех племен. Этим и вызвана необходимость в двухдневной паузе.

«Поддержав российскую инициативу по прекращению огня, Ливийская национальная армия уже показала свою нацеленность решить все разногласия с Триполи бескровным путем», — подчеркнул Долгов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#ливия #хафтар #пнс ливии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...