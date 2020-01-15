Шерин высоко оценил успех, достигнутый Россией в разрешении кризиса в Ливии

Россия выполняет в Ливии уникальную роль миротворца, заявил в интервью ФАН зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Депутат отметил, что нет ничего страшного в том, что маршал ЛНА Халифа Хафтар уехал с переговоров в Москве раньше, взяв паузу для размышления. По его словам, благодаря России сейчас в Ливии есть большие возможности для маневра.

«Отмечу, заинтересованность в подписании соглашения была не у Хафтара, а у (главы ПНС) Сарраджа», — заявил он.

Шерин напомнил, что заключенное 12 января перемирие состоялось и продолжает действовать. Кроме того, России удалось собрать и посадить за стол переговоров непримиримых врагов, которые не просто приехали в Москву, но и провели достаточно успешные двусторонние консультации. По его мнению, было бы наивно считать, что за один день можно будет договориться.

По его словам, все происходящее сегодня на территории Ливии не разрешится без участия Ливии. Шерин подчеркнул, что территория РФ была выбрана неслучайно для переговоров - всем давно ясно, что без России ситуацию не поменять, и этому бесполезно противодействовать.