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 Коновалов уверен в успешности миротворческой миссии РФ в Ливии

Коновалов уверен в успешности миротворческой миссии РФ в Ливии
4:41   15 Января 2020
Весь мир

Коновалов уверен в успешности миротворческой миссии РФ в Ливии

Коновалов уверен в успешности миротворческой миссии РФ в Ливии

Прошедшие в Москве переговоры по урегулированию ситуации в Ливии очертили базу для выстраивания стратегии прекращения войны. Об этом заявил в интервью ИА «Экономика сегодня» военный эксперт Иван Коновалов.

Аналитик отмечает, что Россия выстраивает стратегию ливийских переговоров на базе того, что Ливия должна быть неделима, едина и суверенна.

Коновалов отметил, что на этой основе уже удалось продвинуться в вопросе бессрочного перемирия между Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара и делегацией так называемого Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.

По словам аналитика, это стало перспективной основой для развития переговорных позиций.

Минобороны РФ ранее сообщило, что накануне на внутриливийских переговорах в Москве стороны конфликта подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности. Ими была подчеркнута нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом. Хафтар не подписал соглашение о бессрочном перемирии, взяв перерыв на обсуждение позиций с племенами.

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Автор: Олег Королев
#ливия #пнс ливии

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