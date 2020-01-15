Коновалов уверен в успешности миротворческой миссии РФ в Ливии

Прошедшие в Москве переговоры по урегулированию ситуации в Ливии очертили базу для выстраивания стратегии прекращения войны. Об этом заявил в интервью ИА «Экономика сегодня» военный эксперт Иван Коновалов.

Аналитик отмечает, что Россия выстраивает стратегию ливийских переговоров на базе того, что Ливия должна быть неделима, едина и суверенна.

Коновалов отметил, что на этой основе уже удалось продвинуться в вопросе бессрочного перемирия между Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара и делегацией так называемого Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.

По словам аналитика, это стало перспективной основой для развития переговорных позиций.

Минобороны РФ ранее сообщило, что накануне на внутриливийских переговорах в Москве стороны конфликта подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности. Ими была подчеркнута нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом. Хафтар не подписал соглашение о бессрочном перемирии, взяв перерыв на обсуждение позиций с племенами.