Депутат Швыткин отметил определяющую роль РФ в урегулировании ситуации в Ливии

Российская сторона в урегулировании ситуации на территории Ливии играет определяющую роль. Об этом в интервью «Инфореактору» зампред комитета по по обороне Госдумы РФ Юрий Швыткин.

Парламентарий отметил, что Россия еще раз подтвердила свою роль как ведущего международного игрока не только в ближневосточном регионе, но и в целом. По мнению депутата, есть основания надеяться на положительный исход данных переговоров.

Швыткин выразил надежду, что участники будущей конференции в Берлине найдут взаимоприемлемый вариант, который сможет деэскалировать ситуацию в Ливии и привести ее к стабильности.

Следующие переговоры по ситуации в Ливии пройдут 19 января в столице Германии. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что принятые в ходе конференции решения должны быть согласованы со всеми сторонами в Ливии.