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Россия стала стабилизирующим партнером Ливии, считает Самонкин

Россия стала стабилизирующим партнером Ливии, считает Самонкин

 Встреча по Ливии в Москве стала победой российской дипломатии, заявил Коновалов

Встреча по Ливии в Москве стала победой российской дипломатии, заявил Коновалов
3:30   15 Января 2020
Весь мир

Россия стала стабилизирующим партнером Ливии, считает Самонкин

Россия стала стабилизирующим партнером Ливии, считает Самонкин

Россия является одним из главных «моторов» урегулирования в Ливии, заявил изданию «Слово и Дело» политолог Сергей Марков.

По его словам, Москва может оказать воздействие на других активно заинтересованных в урегулировании ситуации партнеров, в первую очередь - на Францию, Египет, Италию, ОАЭ и Катар.

Точку зрения Маркова поддерживает член молодежной ассамблеи СБ ООН от России Юрий Самонкин. По его словам, Россия сформировала уникальную собственную внешнеполитическую концепцию, которая по своей надежности и гарантии безопасности обходит США.

«Учитывая то, что США активно себя дискредитируют как информационно, так и геополитически, наша страна становится неким стабилизирующим надежным партнером», — отметил он.

По словам дипломата, Россия способна решать на международном уровне  многие спорные моменты и делать такие нереальные вещи, как урегулирование ситуации в Ливии. Самонкин подчеркнул, что Москвы выступает в роли «пожарника», который «тушит» Ближний Восток.

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Автор: Олег Королев
#россия #ливия #пнс ливии

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