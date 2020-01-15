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 Встреча по Ливии в Москве стала победой российской дипломатии, заявил Коновалов

Встреча по Ливии в Москве стала победой российской дипломатии, заявил Коновалов
2:56   15 Января 2020
Весь мир

Встреча по Ливии в Москве стала победой российской дипломатии, заявил Коновалов

Встреча по Ливии в Москве стала победой российской дипломатии, заявил Коновалов

Межливийские переговоры в РФ с достижением соглашения по бессрочному режиму прекращения боевых действий стали прорывом в процессе мирного урегулирования. Об этом заявил в интервью ИА «Экономика Сегодня» военный эксперт Иван Коновалов.

По его словам, сам факт встречи фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара с делегацией так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа в российской столице является безусловным прорывом.

Он отметил, что несмотря на то, что Хафтар не подписал итогового соглашения, его позиции и требования вполне обоснованны. Коновалов отметил, что он требует роспуска многочисленных террористических формирований, действующих на стороне ПНС.

Аналитик отметил, что Запад долгое время лишь усугублял ситуацию в Ливии, население которой намерено достичь спокойствия и мира. Коновалов считает, что Ливия обоснованно видит Москву как медиатора - профессионального посредника, способного положить конец гражданской войне.

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Автор: Олег Королев
#ливия #перемирие #пнс ливии

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