Россия позволила инициировать мирное урегулирование в Ливии, заявил Кудряшов

Представитель Ливийского временного правительства в России Станислав Кудряшов в интервью ФАН заявил, что благодаря политике Москвы удалось добиться значительного процесса в мирном урегулировании ситуации в Ливии.

По его словам, Россия за последний год сумела сделать практически невозможное: усадить за стол переговоров непримиримых противников — представителей Ливийской национальной армии (ЛНА) и так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Тем самым был достигнут существенный прогресс в мирном урегулировании ситуации в стране.

Кудряшов при этом отметил, что внутриливийский конфликт могут разрешить только ливийцы. По его словам, ранее стоявшие в стороне крупнейшие племена занимали нейтральную позицию, но теперь они присоеденились к ЛНА - за один день в армию записались более семи тысяч человек.

«Выход из этой ситуации будет только один — победа ЛНА и установление власти правительства Ливии, которое пока находится в Бенгази, но скоро будет руководить всей страной из Триполи», — отметил он.

Собеседник ФАН отмечает, что на текущий момент так называемое Правительство национального согласия Ливии является незаконным формированием, поскольку его законность была утрачена в декабре 2016 года. Кудряшов напомнил, что ПНС возникло на основе Схиратских соглашений, подписанных под эгидой ООН.

По его словам, главной задачей Схиратских соглашений являлось разоружение незаконных бандформирований и народных ополчений. Однако, в итоге именно эти военизированные формирования незаконно разделили между собой Ливию и Триполи, стали контролировать различные сферы бизнеса и добычи ресурсов.

Кудряшов отметил, что тот факт, что главная задача соглашений выполнена не была, и тот факт, что в в резолюции ООН отсутствует срок окончания полномочий ПНС, говорит об ущербности резолюции ОНН. По его словам, она также отличалась от подписанного сторонами документа. По этой причине парламент Ливии не ратифицировал полномочия ПНС.

«Саррадж договорился с террористами, они его пустили в Триполи, дали ему место, где разместить свой «кабинет министров», что само по себе является нарушением всех норм», — заявил представитель Ливийского временного правительства в РФ.

По словам дипломата, нынешняя обстановка в стране усложняется тем, что в конфликт вмешалась Турция, из-за чего все происходящие в стране процессы нельзя назвать исключительно внутриливийскими. Ключевым отличием от прежней ситуации является то, что ПНС не имеет права подписывать международные соглашения, о чем даже говорится в резолюции ООН, на основе которой действует Саррадж.

Кудряшов заявил, что на самом деле в Ливии нет какого-либо двоевластия во главе с Хафтаром. Он подчеркнул, что во главе всех политических процессов стоит Агила Салех, а Хафтар является военным руководителем и политических решений принимать не может.