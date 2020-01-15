Авторитет России помогает налаживанию перемирия в Ливии, заявил Дандыкин

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал «Народным новостям» итоги московских переговоров по Ливии.

Он отметил, что Минобороны РФ обладает большим авторитетом как на Ближнем Востоке, так и в Северной Африке. По словам эксперта, российские советники и военные показали себя с самой лучшей стороны в еще во время сирийской компании.

Дандыкин отметил, что сейчас ситуация в Сирии в корне отличается от ситуации в Ливии, и это является важным показателем. По его словам, Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии прислушиваются к тому, что говорит министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Это, безусловно, показывает уважение к нам и авторитет России. Этот авторитет завоеван нашим стратегическим мастерством», — подчеркнул военный эксперт.

По его словам, переговоры стороны конфликта в Ливии являются первым шагом к тому, чтобы в Ливии появились предпосылки к миру. Дандыкин отметил, что если раньше страна удерживалась от войны только авторитетом лидера Муамара Каддафи, то нынешнюю ситуацию сложно прогнозировать.