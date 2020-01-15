США могут ввести санкции против Ирака в случае покупки Багдадом С-400

США могут ввести санкции в отношении Ирака в случае покупки Багдадом российских ЗРК С-400. Об этом заявил зампомощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.

Отвечая на вопрос ТАСС в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне, он сообщил, что покупка может привести к санкциям. Худ подчеркнул, что Вашингтон рекомендует своим партнерам отказаться от «таких покупок».

Накануне газета Wall Street Journal со ссылкой на иракских законодателей сообщила, что Багдад рассматривает возможность приобретения российских зенитных ракетных систем С-400 и проводят соответствующие консультации с Москвой. Законодатели отмечают, что иракские власти решили активизировать консультации в связи с возможностью вывода американских войск из Ирака.

Источники WSJ отметили, что ранее оссийские официальные лица предлагали Ираку купить С-400.