Росгвардейцы не дали водителю сбежать после наезда на ребенка под Владимиром

Во Владимирской области сотрудники Росгвардии задержал водителя, который сбил ребенка на «зебре», а после попытался скрыться. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Александров, где водитель сбил на пешеходном переходе ребенка, а после попытался скрыться с места ЧП. Однако, в момент инцидента данный район патрулировали росгвардейцы, которые стали свидетелями происшествия.

Росгвардейцы вызвали к месту происшествия «скорую помощь» и сотрудников правоохранительных органов, а затем начали преследование нарушителя. Они потребовали по громкоговорителю, чтобы водитель остановился.

Гражданин, пытавшийся скрыться, выполнил требование сотрудников вневедомственной охраны. Виновника аварии передали полиции.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Расследование инцидента продолжается.