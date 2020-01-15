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1:08   15 Января 2020
Россия

Росгвардейцы не дали водителю сбежать после наезда на ребенка под Владимиром

Росгвардейцы не дали водителю сбежать после наезда на ребенка под Владимиром

Во Владимирской области сотрудники Росгвардии задержал водителя, который сбил ребенка на «зебре», а после попытался скрыться. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Александров, где водитель сбил на пешеходном переходе ребенка, а после попытался скрыться с места ЧП. Однако, в момент инцидента данный район патрулировали росгвардейцы, которые стали свидетелями происшествия.

Росгвардейцы вызвали к месту происшествия «скорую помощь» и сотрудников правоохранительных органов, а затем начали преследование нарушителя. Они потребовали по громкоговорителю, чтобы водитель остановился.

Гражданин, пытавшийся скрыться, выполнил требование сотрудников вневедомственной охраны. Виновника аварии передали полиции.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Расследование инцидента продолжается.

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Автор: Олег Королев
#росгвардия #владимирская область #александров

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