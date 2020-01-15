Посол КНР и замглавы МИД РФ встретились для обсуждения ситуации в Ливии

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Китая в Москве Чжан Ханьхуэем ситуацию вокруг Ливии. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

Богданов принял Ханьхуэя в минувший понедельник.

Отмечается, что в рамках традиционно доверительного внешнеполитического диалога между Китаем и Россией состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на задачи скорого урегулирования кризиса в Ливии с учетом итогов межливийских переговоров в Москве и в контексте подготовки к грядущей международной конференции в столице Германии.