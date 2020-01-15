Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Новая Газета» выполняет заказ Ходорковского, публикуя фейки о гибели россиян в ЦАР

«Новая Газета» выполняет заказ Ходорковского, публикуя фейки о гибели россиян в ЦАР

 Баранец считает Путина достойным Нобелевской премии мира за вклад в мир Ливии

Баранец считает Путина достойным Нобелевской премии мира за вклад в мир Ливии
Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

 Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала

Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала
Хафтар примет участие в конференции по Ливии в Берлине

Хафтар примет участие в конференции по Ливии в Берлине

 Удар по сирийской военной базе Тифор нанесли ВВС Израиля

Удар по сирийской военной базе Тифор нанесли ВВС Израиля
«Новая Газета» выполняет заказ Ходорковского, публикуя фейки о гибели россиян в ЦАР

«Новая Газета» выполняет заказ Ходорковского, публикуя фейки о гибели россиян в ЦАР

 Баранец считает Путина достойным Нобелевской премии мира за вклад в мир Ливии

Баранец считает Путина достойным Нобелевской премии мира за вклад в мир Ливии
Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

 Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала

Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала
Хафтар примет участие в конференции по Ливии в Берлине

Хафтар примет участие в конференции по Ливии в Берлине

 Удар по сирийской военной базе Тифор нанесли ВВС Израиля

Удар по сирийской военной базе Тифор нанесли ВВС Израиля
0:46   15 Января 2020
Весь мир

Хафтар примет участие в конференции по Ливии в Берлине

Хафтар примет участие в конференции по Ливии в Берлине

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар будет участвовать берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники.

Источники сообщают, что Хафтар решил принять приглашение и отправиться в Берлин для участия в международной конференции. Официальный сообщений со стороны командования армией или самого фельдмаршала пока не поступало.

Во вторник пресс-служба правительства Германии сообщила, что международная конференция по Ливии на уровне глав государств и правительств пройдет в Берлине в воскреаенье. Во встрече будут участвовать Россия, США, Турция, Китай, Франция, Великобритания, Италия, Египет, Алжир, ОАЭ, Конго, а также представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств. Также были приглашены глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и командующий ЛНА Хафтар.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#ливия #хафтар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...