Хафтар примет участие в конференции по Ливии в Берлине

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар будет участвовать берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники.

Источники сообщают, что Хафтар решил принять приглашение и отправиться в Берлин для участия в международной конференции. Официальный сообщений со стороны командования армией или самого фельдмаршала пока не поступало.

Во вторник пресс-служба правительства Германии сообщила, что международная конференция по Ливии на уровне глав государств и правительств пройдет в Берлине в воскреаенье. Во встрече будут участвовать Россия, США, Турция, Китай, Франция, Великобритания, Италия, Египет, Алжир, ОАЭ, Конго, а также представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств. Также были приглашены глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и командующий ЛНА Хафтар.