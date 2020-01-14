Либеральное издание «Новая Газета», раскритиковав выводы, сделанные Следственным комитетом о мотивах убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике, совершенное летом 2018 года, в очередной раз доказало, что действует по заказу беглого олигарха Михаила Ходорковского. Об этом во вторник вечером сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее издание «Коммерсантъ» привело слова заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова о том, что ведомство звавершило расследование по делу убийства в ЦАР трех российских журналистов и пришло к выводу, что Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли при нападении одной из местных банд, совершенном с целью ограбления. За три дня до гибели члены съемочной группы по туристическим визам прибыли в ЦАР для съемок документального фильма, проигнорировав предупреждения о напряженной ситуации, криминогенной обстановке и опасности ночных поездок вне города в этой африканской стране.

Выводы Следственного комитета, сделанные на основании тщательного расследования и результатах проведенных экспертиз, доказала несостоятельность журналистских версий о том, что убийство российской съемочной группы в ЦАР было подстроено.

Однако редакция «Новой Газеты» поспешила высказать свое возмущение по поводу выводов СК. Издание раскритиковало работу следствия и заявило, что расследование, проведенное правоохранительными органами, было необъективным. При этом в материале «Новой Газеты» были использованы подложные факты и несостоятельные доводы принадлежащего Михаилу Ходорковскому Центра «Досье», который уже не раз подвергался критике со стороны СМИ за публикацию фейков о гибели российских журналистов в ЦАР.

Как сообщало в своем материале «Агентство Федеральных расследований», Ходорковский, тиражируя ложные материалы относительно произошедшей трагедии, пытается снять с себя ответственность за смерть журналистов.

Тот факт, что журналисты «Новой Газеты» используют в своих материалах фактологическую базу «Досье» и демонстрируют солидарность с позицией беглого олигарха в очередной раз доказывает, что издание сотрудничает с Ходорковским и работает по его заказу.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало результаты собственного расследования, в которых говорилось, что Ходорковский купил «Новую Газету».