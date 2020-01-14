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21:55   14 Января 2020
Россия

Баранец считает Путина достойным Нобелевской премии мира за вклад в мир Ливии

Баранец считает Путина достойным Нобелевской премии мира за вклад в мир Ливии

Только благодаря президенту России Владимиру Путину в Ливию может вернуться мир, уверен военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

По инициативе Путина 13 января все стороны ливийского конфликта провели переговоры, результатом которых стало согласие сторон на бессрочный режим прекращения огня. Впервые за один стол удалось усадить главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа и главу Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара. Баранец подчеркнул огромную роль России в сдвиге затянувшего конфликта с мертвой точки.

«Москва все больше и больше играет первую скрипку в ливийском урегулировании. Печально лишь то, что эту гражданскую войну, которую изначально затеяли американцы, устранив Муаммара Каддафи, эти дымящиеся окопы ливийской гражданской войны приходится зарывать Владимиру Путину. И слава богу, что именно он, что именно Россия сумели усадить в Кремле за зеленый стол переговоров лидеров двух противостоящих сторон — Хафтара и Сарраджа», — поясняет военный аналитик.

Фельдмаршал Хафтар поддержал инициативу прекратить огонь в Ливии, но перед подписанием документа взял двое суток на раздумье. Баранец не считает это дурным знаком.

«Я не побоюсь сказать: все это нормально. Потому что мир в Ливии рождается очень трудно. Его запустили на такие круги ада, что тяжело было даже нажать на кнопку «Стоп», а такая кнопка предлагалась с подачи и с участием Путина. Сразу после этого заявления температура ливийской войны упала на несколько градусов, и это реальность», — продолжает Баранец.

Баранец напомнил об экс-президенте США Бараке Обаме, который получил Нобелевскую премию мира несмотря на то, что под его руководством были убиты сотни тысяч людей и сравнил его с Путиным, который уже остановил войну в Чечне, «снизил температуру» в Сирии и теперь внес такой вклад в мир в Ливии.

«Я это говорю к тому, что если сегодня и есть реальный кандидат на Нобелевскую премию мира, то это, конечно, Владимир Путин. Скажу только одно: за ним стоят факты, за ним стоит реальное прекращение войн, за ним приходит умиротворение людей, которые раньше убивали друг друга» — заключил Баранец.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #ливия #баранец

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