Пентагон признался, что Турция не отказывается от российских С-400 даже под давлением США

Пентагон признался, что Турция не поддается давлению США и не намерена отказываться от российских зенитных ракетных комплексов (РЗК) С-400. Об этом сообщила заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

«Мы все еще находимся на той же позиции. Мы (США) ясно заявили, что [американские истребители-бомбардировщики пятого поколения] F-35 и С-400 несовместимы. К сожалению, Турция не принимала решения делать какие-либо шаги по С-400, поэтому мы продолжаем переводить работу из Турции», — сказала Лорд.

Она добавила, что Вашингтон и Анкара еще не обсуждали дальнейшую судьбу четырех самолетов F-35, которые ранее уже купила Турция.

В сентябре 2017 года Россия и Турция заключили контракт на поставку ЗРК С-400. США и НАТО активно выступают против покупки Турцией С-400. 17 июля 2019 года Белый дом заявил, что покупая С-400 , Турция больше не сможет участвовать в программе выпуска американских F-35. Помимо этого США подчеркивали, что могут ввести против Турции ограничительные меры.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на это заявил, что его страна может закрыть для США авиабазу Инджирлик, если Вашингтон решится ввести рестрикции в отношении Анкары из-за приобретения С-400.