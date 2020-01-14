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 Палата представителей хочет заставить Пампео объясниться после убийства генерала Сулеймани

Палата представителей хочет заставить Пампео объясниться после убийства генерала Сулеймани
21:13   14 Января 2020
Весь мир

Палата представителей хочет заставить Пампео объясниться после убийства генерала Сулеймани

Палата представителей хочет заставить Пампео объясниться после убийства генерала Сулеймани

Глава комитета по иностранным дела Палаты представителей Соединенных штатов Элиот Энгел во вторник сообщил, что не исключает того, что через суд попытает добиться от главы Госдепа Майка Помпео объяснений после убийства иранского генерала Сулеймани.

«Если Помпео не будет сотрудничать с нами, то мы рассмотрим возможные дальнейшие действия, в том числе — отправку ему повестки», — передает слова Элиота «Интерфакс».

Если упомянутая повестка действительно будет направлена, Помпео будет обязан явиться в Конгресс или пытаться через суд добиваться отмены повестки.

Главу Госдепа пригласили на слушания я еще на прошлой неделе, но он заявил, что не сможет на них присутствовать. Американские СМИ предполагают, что такое решение Помпео связано с серьезным недовольством демократов ситуацией вокруг убийства иранского генерала и командующего Корпусом Стражей Исламской Революции Касема Сулеймани.

Сулеймани был убит ночью на 3 января при помощи авиаудара, который нанесли Соединенные штаты по приказы президента страны Дональда Трампа. Убийство произошло неподалеку от международного аэропорта Багдада, откуда и следовал кортеж с Сулеймани и другими политическими деятелями Ирана. Касем Сулеймани был иранским национальным героем, который посвятил свою жизнь борьбе за Иран и противодействию мировому терроризму.

Международное сообщество крайне негативно отреагировало на произошедшее и в большинстве своем крайне осудило политику Трампа. Иран в ответ на случившееся ночью на 8 января нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Фактически заказное убийство Сулеймани, по мнению многих экспертов, стало началом новой крайней напряженности в отношениях между Ираном и Соединенными штатами. Все это произошло на фоне недавних американо-иракских конфликтов, когда американское диппредставительство в Багдаде было окружено. Иракские граждане требовали того, чтобы посольство было закрыто. По оценкам политологов, такое поведение США походит на тщетные попытки удержать ослабшее влияние на Ближнем Востоке, несмотря на то, что американская псевдодемократия не нужна никому в регионе.

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Автор: Галина Кандинская
#сша #иран #ирак #ближний восток #сулеймани

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