Богданов обсудил с послом Турции дальнейшее сотрудничество стран по Ливии

Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов и посол Турции Мехмет Самсар объяснили дальнейшее партнерство стран по мирному решению ливийского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшей координации усилий России и Турции по содействию урегулированию ливийского кризиса в контексте прошедших в Москве 13 января по совместной российско-турецкой инициативе межливийских мирных переговоров и подготовки к международной конференции по Ливии в Берлине», — сказано в тексте сообщения, распространенного ведомством.

Богданов также обсудил обстановку в Ливии и подготовку к международной конференции в Берлине 14 января с представителями Египта, Германии и Китая.

Во вторник, 14 января, ФРГ официально объявила о международной конференции, которая пройдет в Берлине 19 января, в ней примут участие представители России, США, Китая, Турции и других государств, заинтересованных в мирном урегулировании конфликта на территории Сирии.