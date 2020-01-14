Богданов обсудил с послом Турции дальнейшее сотрудничество стран по Ливии

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Послание президента РФ Федеральному Собранию: зачем, когда и где смотреть

Послание президента РФ Федеральному Собранию: зачем, когда и где смотреть

 Глава Красносельского района Яшин напал на мужчину в аэропорту, вернувшись из Таиланда

Глава Красносельского района Яшин напал на мужчину в аэропорту, вернувшись из Таиланда
Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

 Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала

Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала
Пентагон признался, что Турция не отказывается от российских С-400 даже под давлением США

Пентагон признался, что Турция не отказывается от российских С-400 даже под давлением США

 Палата представителей хочет заставить Пампео объясниться после убийства генерала Сулеймани

Палата представителей хочет заставить Пампео объясниться после убийства генерала Сулеймани
Послание президента РФ Федеральному Собранию: зачем, когда и где смотреть

Послание президента РФ Федеральному Собранию: зачем, когда и где смотреть

 Глава Красносельского района Яшин напал на мужчину в аэропорту, вернувшись из Таиланда

Глава Красносельского района Яшин напал на мужчину в аэропорту, вернувшись из Таиланда
Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

 Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала

Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала
Пентагон признался, что Турция не отказывается от российских С-400 даже под давлением США

Пентагон признался, что Турция не отказывается от российских С-400 даже под давлением США

 Палата представителей хочет заставить Пампео объясниться после убийства генерала Сулеймани

Палата представителей хочет заставить Пампео объясниться после убийства генерала Сулеймани
20:58   14 Января 2020
Весь мир

Богданов обсудил с послом Турции дальнейшее сотрудничество стран по Ливии

Богданов обсудил с послом Турции дальнейшее сотрудничество стран по Ливии

Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов и посол Турции Мехмет Самсар объяснили дальнейшее партнерство стран по мирному решению ливийского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшей координации усилий России и Турции по содействию урегулированию ливийского кризиса в контексте прошедших в Москве 13 января по совместной российско-турецкой инициативе межливийских мирных переговоров и подготовки к международной конференции по Ливии в Берлине», — сказано в тексте сообщения, распространенного ведомством.

Богданов также обсудил обстановку в Ливии и подготовку к международной конференции в Берлине 14 января с представителями Египта, Германии и Китая.

Во вторник, 14 января, ФРГ официально объявила о международной конференции, которая пройдет в Берлине 19 января, в ней примут участие представители России, США, Китая, Турции и других государств, заинтересованных в мирном урегулировании конфликта на территории Сирии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#россия #турция #ливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...