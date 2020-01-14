Депутат из партии Порошенко овбинил Зеленского в трусости из-за крушения «Боинга 737»

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Послание президента РФ Федеральному Собранию: зачем, когда и где смотреть

Послание президента РФ Федеральному Собранию: зачем, когда и где смотреть

 Глава Красносельского района Яшин напал на мужчину в аэропорту, вернувшись из Таиланда

Глава Красносельского района Яшин напал на мужчину в аэропорту, вернувшись из Таиланда
Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

 Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала

Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала
Пентагон признался, что Турция не отказывается от российских С-400 даже под давлением США

Пентагон признался, что Турция не отказывается от российских С-400 даже под давлением США

 Палата представителей хочет заставить Пампео объясниться после убийства генерала Сулеймани

Палата представителей хочет заставить Пампео объясниться после убийства генерала Сулеймани
Послание президента РФ Федеральному Собранию: зачем, когда и где смотреть

Послание президента РФ Федеральному Собранию: зачем, когда и где смотреть

 Глава Красносельского района Яшин напал на мужчину в аэропорту, вернувшись из Таиланда

Глава Красносельского района Яшин напал на мужчину в аэропорту, вернувшись из Таиланда
Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

Отстутсвие экспорта нефти не сказывается на бюджете страны, заявили в Минфине Белоруссии

 Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала

Поклонская напомнила Польше об итогах Нюрнбергского трибунала
Пентагон признался, что Турция не отказывается от российских С-400 даже под давлением США

Пентагон признался, что Турция не отказывается от российских С-400 даже под давлением США

 Палата представителей хочет заставить Пампео объясниться после убийства генерала Сулеймани

Палата представителей хочет заставить Пампео объясниться после убийства генерала Сулеймани
21:00   14 Января 2020
Весь мир

Депутат из партии Порошенко овбинил Зеленского в трусости из-за крушения «Боинга 737»

Депутат из партии Порошенко овбинил Зеленского в трусости из-за крушения «Боинга 737»

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов обвинил команду президента Украины Владимира Зеленского в трусости и безответственности, так как украинский лидер не среагировал на крушение «Боинга» в Иране.

«Трусость ваша заключается в том, что вы с первых часов знали, что украинский самолет сбили иранцы российской ракетой», — считает представитель «Европейского солидарности».

По мнению депутата, президент должен был заранее продумать свои действия на случай подобной кризисной ситуации.

8 января Иран по ошибке сбил украинский «Боинг 737», все люди на борту погибли. Армия Ирана призналась, что причиной крушения стал человеческий фактор: республика находилась в повышенной боевой готовности из-за операции Пентагона, в ходе которой 3 января убили иранского генерала Касема Сулеймани.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#украина #боинг737 #герасимов #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...