Израиль осудил праздничное шествие на Украине в честь дня рождения антисемита Бандеры

Израильское Министерство иностранных дел осуждающе отнеслось к тому, что на Украине публично прославляют лиц, которые способствовали массовому убийство евреев во времена Холокоста. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

«Лица, ответственные за убийства евреев во время Холокоста и погромов, а также антисемитские идеологи украинского национального движения недавно стали объектом публичного прославления на Украине. В ответ на это и на публикации в украинской прессе министерство иностранных дел Израиля выражает осуждение этих явлений», — сказано в сообщении израильского МИД, опубликованного на официальном сайте ведомства.

Также в МИД Израиля отметили, что память об ужасах Холокоста и борьбе с антисемитизмом, а также с прославлением антисемитов, убивавших евреев «не являются «внутренней проблемой» любой страны», это является напротив «первостепенным долгом и обязанностью каждого израильского дипломата, представляющие общее моральное обязательство Государства Израиль и его многочисленных друзей по всему миру».

Такой ответ от Израиля последовал на недавнее шествие с факелами в Киеве в честь дня рождения главы Организации украинских националистов (ОУН, она запрещена на территории Российской Федерации) Степана Бандеры.