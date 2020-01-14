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20:38   14 Января 2020
Весь мир

Представитель Ирана подтвердил возможную высылку британского посла

Представитель Ирана подтвердил возможную высылку британского посла

Правительство Ирана рассматривает возможность выслать из страны посла Великобритании за его участие в незаконной протестной акции.

Официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Хосейн Эсмаили подтвердил такую возможность, ссылаясь на Венскую конвенцию, в которой говорится о том, что дипломатические лица не должны вмешиваться во внутренние дела принимающей страны.

«По международному праву такой человек является персоной нон грата. Иранцы ожидают, что такой человек будет выслан, чего также требует международное право», — пояснил Эсмаили.

Жители нескольких городов Ирана вышли на протестные акции после того, как иранские военные взяли на себя ответственность за сбитый лайнер «Международных авиалиний Украины».

Посла Британии в Иране Роберта Макэйра задержали на месте протестных акций 8 января. Посол отверг все обвинения и заверил, что пришел на поминальную службу по жертвам крушения украинского «Боинга 737», который по ошибке сбили военные Ирана.

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Автор: Алина Бранцевич
#ирак #британия #посол

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