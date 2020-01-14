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20:25   14 Января 2020
Весь мир

В ФРГ надеются на заключение мирного соглашения по итогам саммита по Ливии в Берлине

В ФРГ надеются на заключение мирного соглашения по итогам саммита по Ливии в Берлине

В Министерстве иностранных дел Германии отметили, что считают возможным заключение мирного соглашения между конфликтующими сторонами в рамках международной конференции по Ливии ,которая пройдет в Берлине 19 января. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас убежден, что стороны, приглашенные на берлинскую конференцию 19 января, могут достичь мирного соглашения и прийти к компромиссу. Такое заявление Хаас сделал 14 января перед встречей парламентской фракции социал-демократов.

«Мы полагаем, что на этой конференции сможем достичь такого соглашения со всеми участниками», — заявил он.

Маас также подчеркнул, что российско-турецкое посредничество в вопросах решения ливийского кризиса мирно «действительно помогает» и добавил, что полное разрешение противоречий произойдет лишь при многостороннем подходе.

Международная конференция по вопросам ливийского кризиса пройдет в Берлине 19 января. По сообщению пресс-службы немецкого правительства, на встречу приглашены представители России, Соединенных Штатов, Китая, Франции, Великобритании, Египта, Турции, Алжира, ОАЭ, Республики Конго, ООН и ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Напомним, что на встрече 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к единому взгляду на ситуацию в Ливии. Так, российский лидер выдвинул предложение о прекращении огня, которые поддержал глава Турции. Лидеры стран озвучили конфликтующим сторонам призыв прекратить огонь и начать переговоры. Противостоящие друг другу Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и так называемое Правительство национального согласия с лидером Файезом Сарраджем ответили прекращением огня. Перемирие в Ливии было объявлено в полночь 12 января. Уже 13 января ЛНА и ПНС встретились за столом переговоров в Москве.

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Автор: Галина Кандинская
#фрг #ливия

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